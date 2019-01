Um casal, com idades compreendidas entre os 40 e 50 anos, foi encontrado morto pelos bombeiros, esta quarta-feira, ao início da tarde, em São João da Pesqueira.

A informação foi confirmada à Renascença pelo comandante dos Bombeiros de S. João da Pesqueira.

De acordo com o responsável, a suspeita mais forte é a de que as vítimas terão morrido intoxicadas com monóxido de carbono, libertado por uma braseira.