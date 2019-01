Funcionários fecham posto de saúde no Brasil. Não foi protesto, foi para dormir

Talvez a noite de passagem de ano tenha sido particularmente dura, mas isso não serve de desculpa para o presidente da câmara de Duque de Caxias, no Brasil, que está determinado a despedir todos os médicos e enfermeiros da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local.

Segundo o site CBN, da Globo, o autarca Washington Reis e o secretário municipal de Saúde, José Carlos de Oliveira, estiveram de madrugada na esquadra a apresentar queixa porque quando chegaram à UPA encontraram as portas todas fechadas, as luzes apagadas e o pessoal, lá dentro, a dormir.

Washington Reis ficou de tal forma escandalizado que promete fazer tudo para despedir o pessoal sonolento.

As UPA no Brasil funcionam como meio-termo entre o Centro de Saúde e as urgências. Estão abertos 24 horas – ou pelo menos deviam estar – e atendem sobretudo casos de gravidade média. A ideia é desimpedir as urgências e os hospitais.

O autarca diz que nada falta aos funcionários desta unidade. “Salário adiantado, tudo pago, não falta nada lá, tem tudo”, diz.

“Vamos alegar justa causa, abrir um inquérito administrativo e botar no olho da rua os maus servidores que exploram o povo trabalhador”, conclui Washington Reis.