José Mota quer travar recorde de vitórias do FC Porto

O treinador do Desportivo das Aves, José Mota, respeita o recorde de 16 vitórias consecutivas do FC Porto, no entanto, acredita que pode quebrá-lo. O técnico sabe que o estilo de jogo dos grandes serve bem à sua equipa, pelo que tentará tirar pontos aos campeões nacionais.

O Porto é adversário temível: é campeão em título, lidera o campeonato e vence há 16 jogos consecutivos. Porém, em conferência de imprensa de antevisão da partida da 15.ª jornada do campeonato, esta quarta-feira, José Mota mostrou ambição de ser o primeiro a tombar o gigante.

"O FC Porto não vai ganhar sempre, vai ter de perder. O recorde de 16 vitórias é muito bom, mas sabemos que todos os recordes são para se quebrar e vamos tentar fazer exatamente isso, perceber que podemos vencer. Temos as nossas chances de vencer o Porto. Teremos de ter boa dinâmica de jogo, responsabilidade em termos defensivos e eficácia ofensiva. Se o fizermos, estaremos perto de conseguir a vitória", frisou.

EStilo de jogo do Aves é ideal para provocar deslizes



José Mota está pronto para defrontar um FC Porto tanto com um, como com dois avançados. O técnico espera "um jogo intenso e bem disputado" contra o grande que "dá mais trabalho às equipas em Portugal", pois varia facilmente entre jogo apoiado e a profundidade.

"É um futebol de que eu gosto. Parabéns ao Sérgio [Conceição] por isso, tem feito um grande trabalho a todos os níveis, até na Champions, é fantástico mesmo", elogiou o técnico avense.

Mota gosta do futebol portista, mas também acredita que pode vencer, porque a filosofia do Aves "encaixa-se perfeitamente nas equipas grandes", pelo espaço que estas cedem e que os avenses sabem "explorar muitíssimo bem". "Temos tido boas prestações contra estas equipas, mas não somos apenas uma equipa de transição, acabamos muitas vezes por controlar o próprio jogo. Estes jogos têm sido divididos", assinalou.

Falta realismo para o Aves sair da zona de despromoção



Faltam regularidade e eficácia para que "mais pontos e mais argumentos" caiam para o lado do Aves. José Mota pede "muita concentração à sua equipa", para "jogar, ter bola de forma tranquila e com boa dinâmica" e, assim, causar desconforto ao Porto.



José Mota concorda com a opinião de Sérgio Conceição de que a qualidade de jogo do Aves "tem sido bem acima" da posição que ocupa, na zona de despromoção. "Mas com uma vitória tudo se ultrapassa e chegamos a meio da tabela, aos lugares que perspetivamos e que queremos", salientou. Falta, talvez, "deixar de ter romantismo e saber salvaguardar as vantagens": "Temos de ser bem mais realistas."

Os avenses estreiam-se em 2019 com receção ao campeão nacional, na quinta-feira, às 20h15. O Desportivo das Aves-FC Porto tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.