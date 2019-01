Schumacher faz 50 anos. Família está a fazer "tudo o que é possível para o ajudar"

A família de Michael Schumacher marcou a véspera do 50.º aniversário do piloto com a garantia de que está a ser feito "tudo o que é humanamente possível para o ajudar". A família Schumacher também anunciou o lançamento de um museu virtual, para celebrar os feitos de Michael durante a sua carreira como piloto de Fórmula 1.

Em dezembro de 2013, o sete vezes campeão do mundo de Fórmula 1 bateu com a cabeça numa rocha e precisou de ser levado de imediato, de helicóptero, para o hospital, para uma intervenção neurocirúrgica, tendo sido submetido a duas operações urgentes. O capacete salvara-lhe a vida. Schumacher ficou em coma até abril de 2014 e foi levado para casa, junto a Genebra, na Suíça, em setembro desse ano. Desde então, as atualizações sobre o seu estado de saúde têm sido raras.

“Podem ter certeza de que [Michael Schumacher] está nas melhores mãos, e que estamos a fazer tudo o que é humanamente possível para o ajudar. Por favor, entendam que seguimos os desejos do Michael, mantendo por isso este sensível assunto relativo ao seu estado de saúde, privado”, lê-se no comunicado da família aos fãs do piloto alemão.



A família agradece o carinho dos fãs e pede compreensão para a escassez de atualizações sobre o estado de saúde de "Schumi", já que a privacidade era um dos maiores desejos do piloto. O museu virtual, uma aplicação que será lançada na quinta-feira, iniciativa da Fundação #KeepFighting, "é outro marco dos esforços" da família para "fazer justiça" a Michael Schumacher e aos fãs, "celebrando as suas vitórias".