Marcelo esteve com Bolsonaro numa “reunião entre irmãos”

Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido esta quarta-feira por Jair Bolsonaro.

O Presidente do Brasil foi empossado na terça-feira, 1 de janeiro, numa cerimónia que contou com a presença do chefe de Estado português. Esta quarta foi dia de audiências.

O encontro tinha um tempo previsto de meia-hora e não durou um minuto a mais. À saída, Marcelo Rebelo de Sousa explicou que não precisava de mais tempo.

“Como disse e como disse o presidente Bolsonaro, era uma reunião entre irmãos, e entre irmãos o que se diz diz-se rápido, como em família, e há uma empatia natural entre povos que facilita fazer passar a mensagem.”

O Presidente português explicou que há muitos temas que interessam aos dois chefes de Estado, incluindo a existência de portugueses e brasileiros expatriados nos dois países.

“Há uma comunidade nova, estudantes, intelectuais, cientistas, empresários e também isso foi versado, naturalmente. A cooperação bilateral económica, que já existe em domínios como o digital, as novas tecnologias, a energia, incluindo as renováveis, passos científicos importantes, desenvolvimento do comércio e do turismo bilateral”, disse Marcelo Rebelo de Sousa.