Keizer confirma regressos de Nani, Wendel e Montero

Marcel Keizer confirmou, esta quarta-feira, o regresso de Nani para o jogo com o Belenenses, referente à 15.ª jornada do campeonato. O internacional português não compete desde 16 de dezembro, tendo falhado os últimos três jogos do Sporting, devido a lesão.

Em conferência de imprensa, o técnico leonino revelou que Nani, Wendel e Montero, todos regressados de lesão, "estão aptos para jogar" na primeira partida dos leões em 2019. Neste jogo, acresce a importância de ter "muitos jogadores disponíveis", conforme Keizer garantiu, uma vez que Bruno Fernandes não poderá jogar, devido a castigo.

O treinador recusou adiantar quem irá substituir o médio português. "Não posso dizer. Ele é um jogador muito importante para o clube, tem uma ideia de jogo fantástica e é muito criativo. Faz assistências e marca golos. Mas agora tenho de me focar nos atletas que podem jogar", frisou.

Dois regressos para o Jamor



Neste mercado de inverno, o Sporting já contratou Luiz Phellype ao Paços de Ferreira e fez regressar Francisco Geraldes do Eintracht Frankfurt. Keizer revelou que o avançado brasileiro e o médio português "ainda não estão prontos para jogar, por questões burocráticas":

"Ainda não foram inscritos. Fisicamente estão bem, a treinar, mas chegaram há pouco tempo para ver o que podem fazer. Temos jogado muito e treinado pouco. Já conhecemos o Geraldes, o Luiz chegou agora."

Quanto ao jogo com o Belenenses, Keizer salientou que o Sporting tem de "fazer um bom jogo", frente a um adversário que "tem conseguido bons resultados". "Sei que a nossa equipa está bem, mas podemos fazer melhor", alertou o treinador holandês, na conferência de imprensa.

Os leões estreiam-se em 2019 na quinta-feira, às 18h00, no Estádio de Alvalade. O Sporting-Belenenses tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.