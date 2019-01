Sérgio alerta contra relaxamento das festas de Natal e Ano Novo

Sérgio Conceição assume que o jogo com o Desportivo das Aves é especialmente importante para o FC Porto porque representa o regresso das férias de Natal, pelo que é preciso recuperar o foco, e logo contra um adversário que, na última época, tirou pontos aos campeões nacionais.

Na temporada passada, os avenses foram os primeiros a travar o Porto no campeonato, com um empate por 1-1. Em conferência de imprensa, esta quarta-feira, de antevisão da partida da 15.ª jornada, Sérgio Conceição salientou que "este ano o jogo até é capaz de ser mais difícil":

"A posição do Aves na tabela [em zona de despromoção] não é coincidente com a qualidade que tem. É uma equipa bastante perigosa e, este ano, é mais forte do que no ano passado. No ano passado, fizemos um mau jogo. Este ano, penso que poderá ser ainda mais difícil."



A pressão de estar em primeiro é amiga



Para Sérgio Conceição, que prefere "ter a pressão de estar no primeiro lugar a lutar para ter continuidade nesse posto do que estar a correr contra o prejuízo", os três pontos em jogo frente ao Aves "são extremamente importante", depois da paragem para o Natal e Ano Novo.

"Não sou muito de festas. Gosto do Natal pelo simbolismo, especialmente para os miúdos, o fim de ano ainda bem que passamos, é sinal de que estamos vivos. Mas há um desviar do foco. Este jogo é muito importante por tudo isso. A dificuldade do jogo já vai ser um fator importante, depois também todo este ambiente de festa de que não gosto muito", declarou.

Sérgio espera "as dificuldades normais de uma equipa que tem de e quer pontuar contra o campeão nacional, que também é sempre motivante para os adversários". Ainda assim, frisa que o Porto "tem de fazer o seu trabalho" e assumir a "responsabilidade de ir à procura dos três pontos".



Os campeões nacionais estreiam-se em 2019 na quinta-feira, às 20h15, na Vila das Aves. O Desportivo das Aves-FC Porto tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.