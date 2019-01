Sérgio Conceição não liga ao prazo de validade de Herrera e Brahimi

Sérgio Conceição não liga ao facto de Herrera e Brahimi estarem em final de contrato com o FC Porto e, a partir de janeiro, poderem negociar com outra equipa, para saírem no verão a custo zero.

Herrera e Brahimi são dois de sete jogadores que terminam contrato com o FC Porto no final desta época, o que significa que poderão não dar qualquer retorno financeiro ao clube e que, a partir de janeiro, estão, como Sérgio Conceição classificou, "em liberdade condicional".

"Eles têm contrato. No ano passado, tivemos situações exatamente iguais [Reyes e Marcano]. O meu grupo é extremamente profissional e os jogadores estão muito envolvidos com os objetivos. Não tenho problemas em dizer que se o Herrera e Brahimi continuarem bem, continuarão a jogar. Se não, deixam de jogar", sublinhou o treinador do FC Porto, esta quarta-feira, em conferência de imprensa.

Sérgio abre a porta ao mercado de janeiro



Sérgio Conceição admitiu que o FC Porto poderá deixar sair alguns jogadores em janeiro, para terem minutos. Um dos preteridos pode ser Bruno Costa, que tem tido um papel periférico na equipa principal.

"Poderá haver uma ou outra situação dessas. Jogadores que achamos que é importante que eles tenham competição e jogos nas pernas. Entre equipa B e I Liga, se calhar para alguns é preferível a I Liga", assumiu. O técnico portista também abordou a polémica com Bruno Costa. No jogo para a Taça da Liga, frente ao Belenenses, o médio foi substituído ainda na primeira parte, quando os portistas perdiam por 1-0. Alteração que quebrou o regulamento da competição, que dita que dois jogadores formados localmente têm de cumprir, pelo menos, 45 minutos. O FC Porto defende que a substituição foi forçada, devido a lesão. Sérgio salientou que "era extremamente imprudente" a sua equipa técnica não saber os regulamentos. "O Bruno tem muita qualidade e quis que ele ficasse no plantel principal, mas se fosse um jogo normal do campeonato se calhar não jogava. Jogou porque precisávamos de ter dois portugueses. [Substituição] não foi só por perceber que ele não estava bem fisicamente, mas também foi por isso", explicou o treinador.