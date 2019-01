Luiz Phellype no Sporting para beliscar Bas Dost

Luiz Phellype chegou ao Sporting para "picar" e dar concorrência a Bas Dost. A opinião é de Vasco Seabra, que o treinou no Paços de Ferreira.

Em entrevista a Bola Branca, Vasco Seabra explica que, "numa primeira instância", Luiz Phellype, contratação de inverno do Sporting, "será sempre uma alternativa" a Bas Dost, que é "um ponta-de-lança incrível".

"Acredito que, numa primeira fase, será sempre uma alternativa e uma alternativa de peso. Isso também será positivo para a competitividade interna e para a competitividade que o Bas Dost também necessita, para sentir que tem um excelente jogador, um excelente executante e, mais ainda, um finalizador muito bom do lado dele, que poderá estar sempre na calha para o poder substituir ou eventualmente poder lutar realmente por um lugar de uma forma mais concreta e objetiva", sustenta.



Em todo o caso, Vasco Seabra acredita que Luiz Phellype é um bom reforço para o Sporting, dado o estilo de jogo imposto por Marcel Keiser à equipa, "pelo volume de jogo que o Sporting apresenta no último terço".



"Isso acrescenta possibilidades a que um jogador como Luiz Phellype, que é tão refinado do ponto de vista da finalização, acabe por ter mais oportunidades para poder usufruir e aproveitar", salienta o técnico.

Luiz Phellype está pronto para ser opção imediata

Luiz Phellype está plenamente integrado no futebol português, a que chegou em 2013, proveniente do Standard Liège, para representar o Beira-Mar. Na opinião de Vasco Seabra, o avançado brasileiro reúne condições para começar já a ser utilizado por Marcel Keizer:

"Acredito que o Luiz tem características que se encaixam de imediato na equipa do Sporting, por isso não será pela entrada dele que as dinâmicas poderão não se processar da melhor forma. Acredito que ele não terá dificuldades numa adaptação rápida, porque o tipo de jogo e o perfil do jogador está enquadrado com o restante da equipa, portanto acredito que poderá acontecer sem problemas de maior. De qualquer das formas, tenho algumas dúvidas que isso possa acontecer. Se acontecer, fico feliz por ele e acho que ele tem condições para dar uma resposta positiva."



Luiz Phellype poderá ter a primeira oportunidade no Sporting na quinta-feira, às 18h00, no Estádio de Alvalade.