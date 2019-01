Alcino António espera que o Benfica entre em 2019 a vencer

O vice-presidente do Benfica Alcino António pede a Rui Vitória e à equipa um triunfo em Portimão, frente ao Portimonense, para entrar a ganhar em 2019 e colocar pressão sobre o líder FC Porto.

O Benfica procura a sexta vitória consecutiva no campeonato. A goleada ao Braga não teve continuidade na Vila das Aves, onde a equipa se apurou com um empate para a "final four" da Taça da Liga. Em entrevista a Bola Branca, Alcino António deixa claro que, entre o resultado e a exibição, opta pela conquista dos três pontos no Algarve.

"Para ser pragmático, o que eu espero é que ganhe o jogo. Obviamente, como todos os benfiquistas e pondo-me na pele do adepto, gostava imenso que [o Benfica] conseguisse aliar as duas coisas. Mas se não conseguir aliar a parte meramente exibicional, que consiga pelo menos amealhar os três pontos", assume o vice-presidente encarnado.

O Benfica anunciou a renovação com Sálvio até 2022. O argentino regressou, frente ao Aves, de uma paragem de quase dois meses, por lesão. Alcino António vê na renovação de Sálvio, "um dos grandes jogadores" do Benfica, como um sinal para o plantel e espera que seja "o clique que falta" para que o Benfica consiga "mais exibições, mais vitórias e a tal reconquista" que dá o mote à presente temporada.

Alcino António acredita que o mau momento por que a equipa de Rui Vitória passou em 2018 ficou definitivamente para trás. O dirigente do Benfica vai estar em Portimão e pede aos adeptos que estejam de forma incondicional ao lado da equipa, sem "críticas infundadas"

Casos de justiça "perturbam um pouco" mas não evitam crescimento



No plano extra-desportivo, o Benfica entra em 2019 como saiu de 2018, com casos na justiça por resolver, apesar de no caso “e-toupeira” a SAD ter sabido que não vai a julgamento acusada de corrupção. Alcino António não esconde que as questões judiciais "perturbam um pouco", porém anuncia um Benfica focado nos seus objetivos estratégicos.

"Aguardamos que a justiça faça o seu trabalho serenamente e cá estaremos para aguardar com a 'tranquilidade' possível. Não esquecendo que estamos cá enquanto direção para que possamos engrandecer ainda mais o clube para que o Benfica não pare de engrandecer e se consiga manter na tona da água em Portugal como o maior clube português e também com a expansão que queremos ter por esse mundo fora. No nos podem impedir de continuar a trabalhar para esse efeito", frisa.

Para o ano de 2019, o vice-presidente do Benfica deixa votos de que a violência seja afastada do futebol, dentro e fora dos estádios, e que as competições desportivas decorram com "'fair play' ainda maior".