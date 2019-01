Rafael Nadal falha ATP 250 de Brisbane

Rafael Nadal anunciou, esta quarta-feira, que desistiu de disputar o ATP 250 de Brisbane devido a problemas físicos. O tenista espanhol, atual número dois do mundo, espera estar apto para o Open da Austrália, no final do mês.

"Tentei jogar, queria jogar, mas mas fiz uma ressonância magnética e a recomendação dos médicos foi que não jogasse", revelou Nadal, explicando que a lesão na coxa esquerda "é uma coisa pequena, mas pode aumentar a qualquer momento".

"Se jogasse [em Brisbane], podia estar depois um mês de baixa", acrescentou o espanhol. Um mês de ausência implicaria a desistência do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam do ano.

Taro Daniel vai ocupar a vaga de Nadal, na segunda ronda, em que o espanhol defrontaria o francês Jo-Wilfied Tsonga.

Nadal não joga oficialmente desde 8 de setembro, quando desistiu nas meias-finais do US Open, devido a uma lesão num joelho. Sem opositor, o argentino Juan Martín Del Potro seguiu para a final, onde perdeu para Novak Djokovic, atual número um mundial.