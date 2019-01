Centeno eleito ministro das Finanças do ano na Europa

Mário Centeno foi eleito ministro das Finanças do ano na Europa pela revista “The Banker”. Segundo a publicação, Centeno pode recordar os seus primeiros 12 meses à frente do Eurogrupo com “merecida satisfação”.

“A maratona de negociações que envolveu os ministros das Finanças da Zona Euro no início de dezembro resultou nas reformas mais significativas para o bloco da moeda única desde a crise da dívida soberana”, pode ler-se.

A revista lembra que Mário Centeno foi “uma escolha pouco comum” para um dos lugares de maior prestígio da União Europeia, sendo o primeiro líder do Eurogrupo proveniente de um país do sul da Europa e de um país alvo de resgate. “A eleição do economista português, doutorado em Harvard, foi o reconhecimento da espantosa recuperação económica de Portugal”.

Para a publicação, Centeno terá dois grandes desafios em 2019: a união bancária e o reforço da credibilidade de todo o projeto do euro.



As outras escolhas da “The Banker” recaíram sobre Sri Mulyani Indrawati, da Indonésia, Felipe Larrain, do Chile, Moshe Kahlon, de Israel e Mohamed Maait, do Egito.