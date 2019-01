Jackson Martínez: "A maior dor seria não voltar a jogar"

Jackson Martínez ainda tem dores, resultantes da lesão que o afastou do relvado durante cerca de dois anos, no entanto combate-as de forma a poder continuar a jogar futebol.

O avançado colombiano regressou, esta época a Portugal, por empréstimo do Guangzhou Evergrande, para voltar aos relvados e tentar relançar a carreira no Portimonense. Com ou sem dores, o ex-jogador do FC Porto recusa-se a desistir do futebol, conforme explica ao jornal "Record", em entrevista publicada esta quarta-feira.

“Para mim, a maior dor seria não voltar a jogar. Ter de encerrar a carreira sem voltar a viver o ambiente da competição, sem voltar a festejar golos, vitórias, seria um sofrimento enorme, a juntar ao que tenho passado ao longo destes anos. É por esse motivo que recusei desistir. Decidi lutar contra a dor e acreditar que ainda posso ser útil e que ainda posso fazer o que mais gosto”, assume o ponta-de-lança, de 32 anos.

Jackson admite que "o mais fácil seria desistir" e que viveu "muitos momentos" em que pensou que não voltaria a jogar futebol. "A vontade sempre superava a dor. Quando as sensações não eram muito boas lá vinha a dúvida: parar ou persistir? Superei essa fase, voltei a jogar e a marcar golos e essa é uma conquista minha, sem dúvida, mas que contou com o contributo de muita gente que me ajudou”, refere.

Saber viver com a dor



A questão é que Jackson ainda não vive sem dor. Segundo conta na entrevista ao "Record", o seu sono é "interrompido devido a algum incómodo no pé" quase todas as noites, por volta das 3h00 ou 4h00.

“Depois de alguns minutos passa e volto a dormir. Para treinar-me também não é fácil, não posso fazê-lo dois ou três dias seguidos. Queria muito trabalhar normalmente todos os dias mas os médicos e o fisioterapeuta esclareceram-me que isso era impossível e sigo um programa específico”, explica. Ainda assim, as dores "diminuíram".

Apesar da diminuição das dores, Jackson continua a ser um jogador com limitações físicas, que se manifestam também em campo: "Nos jogos [do Portimonense] tenho uma enorme vontade de ajudar mas por vezes penso que não aguento mais e que devo levantar a mão a pedir a substituição. Quando isso sucede, cerro os dentes e não desisto."