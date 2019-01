Netflix elimina episódio a pedido da Arábia Saudita

A Netflix eliminou um episódio do programa de humor “Patriot Act with Hasan Minhaj” ("Agir como um patriota"), que se focava na Arábia Saudita.

De acordo com o “Financial Times”, as autoridades sauditas terão pedido para o programa ser retirado, argumentando que violaria uma lei contra o cibercrime.

Neste episódio, Hasan Minhaj - um humorista americano de origem muçulmana e ascendência indiana - tece críticas à Arábia Saudita a propósito do assassinato do jornalista norte-americano Jamal Kashoggi e da campanha militar liderada pelos sauditas no Iémen.

Segundo o “Financial Times”, a Netflix defendeu a sua decisão alegando que só eliminou “este episódio na Arábia Saudita depois de termos recebido uma solicitação legal válida e para poder cumprir a lei local".

O episódio ainda está disponível noutros países. Na Arábia Saudita, pode ser encontrado no YouTube.

As reações a esta decisão já começaram a surgir, em especial nas redes sociais. Karen Attiah, editora de Khashoggi no Washington Post, publicou um tweet em que considera a medida da Netflix era "bastante revoltante".