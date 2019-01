Chelsea compra Pulisic ao Dortmund por 64 milhões de euros

O Borussia Dortmund anunciou, esta quarta-feira, a venda de Christian Pulisic ao Chelsea, a troco de 64 milhões de euros. O avançado norte-americano, de 20 anos, continuará na Alemanha até ao final da época.

No site oficial, o Dortmund revelou que chegou a acordo com o Chelsea para a transferência de Pulisic, "com efeito imediato". "Por sua vez, os britânicos emprestam o jogador ao Borussia Dortmund até ao final da presente temporada", pode ler-se no comunicado dos alemães.



Desta forma, Pulisic, que terminaria contrato com o Dortmund no final da época seguinte, só se mudará para Londres no verão. Os alemães informam, ainda, que não terão de pagar pela cedência do extremo.

Christian Pulisic completou a formação no Borussia Dortmund. Na época 2015/16, estreou-se na equipa principal e, na seguinte, afirmou-se em definitivo, ainda com 18 anos. Desde o ano de estreia, marcou 15 golos em 115 jogos pelo Dortmund. Esta época, leva três golos em 18 partidas.