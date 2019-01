SPAL tenta empréstimo de Viviano

A SPAL deverá apresentar, esta quarta-feira, uma proposta formal ao Sporting pelo empréstimo de Emiliano Viviano até ao final da época, segundo avança o jornal "Record".

De acordo com aquela publicação, o clube italiano estava a estudar a contratação do guarda-redes há algum tempo e, após conversações com os responsáveis do Sporting, decidiram oficializar o interesse em Viviano. A SPAL terá, segundo o "Record", de pagar a totalidade do salário do jogador italiano, fixado em 500 mil euros.

Viviano, de 33 anos, chegou a Alvalade pela mão de Bruno de Carvalho, presidente destituído, proveniente da Sampdoria. Após um erro no jogo de apresentação, frente ao Marselha, lesionou-se logo no início da temporada. Desde então, ainda não somou qualquer minuto oficial de leão ao peito, pelo que o Sporting está recetivo à sua saída.