Acidente de comboio na Dinamarca faz seis mortos

Os comboios encontravam-se na ponte do Grande Belt, que foi entretanto encerrada à circulação ferroviária e rodoviária para que possam decorrer as operações de socorro. Trata-se de uma ponte de cerca de 1.600 metros, que une as ilhas de Zealand e Fyn.

Várias pessoas pessoas morreram num acidente de comboio na Dinamarca. A informação é confirmada pela polícia dinamarquesa no Twitter. A agência de notícias Ritzau avança com pelo menos seis mortos.

Nos meios de comunicação dinamarqueses há relatos de danos consideráveis no comboio de passageiros, uma vez que as peças soltas terão destruído as janelas e entrado nos vagões. Cerca de 130 pessoas estariam dentro do comboio.

A forte tempestade que se faz sentir na Dinamarca está a dificultar as operações de socorro.