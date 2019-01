Mortes nas estradas aumentaram pelo segundo ano consecutivo

As mortes nas estradas portuguesas atingem os piores resultados em mais de duas décadas. Pelo segundo ano consecutivo aumentaram as vítimas mortais na sequência de acidentes rodoviários.

De acordo com o "Jornal de Notícias", morreram pelo menos 512 pessoas em 2018, mais duas que no ano anterior.

O diário escreve que para encontrar dois anos seguidos com uma subida do número de mortes nas estradas é preciso recuar até 1996.

O mais recente balanço aponta para 118 pessoas que já ficaram sem carta e cerca de 500 estão perto de a perder desde que o sistema de carta por pontos arrancou em 2016.

Numa nota enviada à Renascença, o Ministério da Administração Interna diz que o número de mortos do ano passado, a 24 horas, está muito próximo do número de 2017, tendo-se cerca de 100 feridos graves a menos.

O Governo considera estes dados "naturalmente preocupantes", mas assegura que tendo em conta o aumento significativo do tráfego, "proporcionalmente os números até não se agravaram muito".

O mesmo texto avança que com o objetivo de incentivar e promover a instalação das “zonas de coexistência” e “zonas 30” foram já aprovadas e difundidas normas técnicas de aplicação pela ANSR junto dos municípios e de outros gestores de via. Também em termos estruturais, foi aprovado e publicado o Programa de Proteção Pedonal e de Combate aos Atropelamentos que visa operacionalizar uma intervenção mais abrangente, identificando grupos e fatores de risco, medidas para a sua mitigação, agentes envolvidos e as ferramentas necessárias às intervenções.



Falta de coragem política

O presidente da Associação Estrada Mais Segura lembra que a sinistralidade também está relacionada com a questão da cidadania - condutores, passageiros e peões devem procurar melhorar as suas atitudes na estrada.



Em declarações à Renascença, João Queiroz diz que estes números resultam de um “problema de falta coragem política”, pois as medidas não saem do papel em tempo útil.

“Temos um Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária aprovado em 2017, mas das 107 medidas que estão previstas era necessário que estivessem muitas já cumpridas. Além disso, quando assistimos a 2017 a um aumento da sinistralidade devíamos pensar em medidas pontuais e cirúrgicas que não estivessem previstas”, defende.

O Governo tarda em tirar do papel medidas como a redução da velocidade nas localidades, as inspeções obrigatórias para motociclos ou o controlo do uso de telemóveis ao volante.



João Queiroz recorda que alertou que a diminuição das taxas de sinistralidade estava relacionada com a crise económica – houve menor utilização das viaturas pessoais e menos pessoas a comprar carro - e que isso iria ter consequências quando houvesse retoma.



Quanto à operação "Ano Novo", que termina hoje, a GNR registou até ao momento oito mortos e 21 feridos graves.