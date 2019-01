Homens do ano são do FC Porto

O grande destaque da imprensa desportiva desta quarta-feira é a eleição de dois portistas para dois prémios de melhor do ano, um atribuído pelo jornal "A Bola" e o outro pelo jornal "O Jogo".

Sérgio Conceição é o Homem do Ano para "A Bola". O treinador do FC Porto sublinha que está no clube que escolheu e salienta que "a principal característica de um treinador é ser genuíno". Sérgio lança, ainda, um dardo ao rival Benfica, dizendo que os "árbitros servem como desculpas para alguns insucessos".

Moussa Marega foi eleito o melhor jogador de 2018 pelos leitores do jornal "O Jogo". O avançado portista pensa em grande: "Quero as 30 vitórias consecutivas." O maliano prefere o título de campeão ao de melhor marcador.

Por fim, a capa do Record fala do mercado: "Rafael Camacho a caminho do Sporting." Leões têm acordo iminente com jovem aposta de Klopp e Liverpool, para empréstimo até ao final da época. Wang chega do Wolves e Nani já está apto.