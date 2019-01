Direita nacionalista ganha terreno em Espanha

Se as eleições legislativas em Espanha fossem hoje, o Vox entraria pela primeira vez no parlamento e logo com mais de 40 deputados. Uma sondagem divulgada pelo jornal “El Mundo”, esta quarta-feira, revela que o partido de direita nacionalista reúne 13% das intenções de voto e vai buscar votos ao PP e ao PSOE.

O Vox foi a grande surpresa das eleições regionais na Andaluzia, no início de dezembro. Conquistou 12 lugares no parlamento regional, apoiando o governo de direita naquela região autónoma.



Neste cenário projetado a nível nacional, o PSOE lidera as intenções de voto, com 22%, praticamente o mesmo resultado que obteve nas legislativas de 2016.

Os socialistas beneficiariam da queda do PP e do Podemos, mas dificilmente conseguiriam manter a presidência do Governo espanhol. Mesmo com uma aliança com o Podemos e com os partidos nacionalistas e separatistas, somariam um máximo de 167 deputados, que representariam 44,2% dos votantes.

Tal como na Andaluzia, a solução poderia passar pela direita, com um bloco formado pelo PP, Ciudadanos e Vox. Esta combinação de partidos poderia somar entre 179 e 189 deputados, acima dos 176 necessários para formar uma maioria absoluta.