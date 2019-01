Balanço de 2018. Polícia Marítima salvou 660 migrantes na Grécia

A Polícia Marítima portuguesa resgatou 660 migrantes do Mar Egeu, em 2018. Eram migrantes de diferentes nacionalidades que arriscaram a entrada na Europa por via marítima, numa travessia entre a costa da Turquia e a Grécia, diz o comunicado da Autoridade Marítima Nacional.

Ao longo do ano foram realizadas 340 ações de patrulha no mar, totalizando mais de duas mil horas de navegação.

A equipa da Polícia Marítima encontra-se em missão na ilha grega de Lesbos, integrada na operação Poseidon, sob égide da agência europeia Frontex e em apoio à guarda-costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda-costeira europeia.

O balanço provisório do ano feito pela Frontex aponta para que o número de entradas ilegais na União Europeia seja o mais baixo desde 2014.

Nos primeiros 11 meses de 2018, o número de entradas ilegais no espaço comunitário diminuiu 30% em relação a 2017, para cerca de 138 mil.

De acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), mais de 113 mil migrantes e refugiados entraram na Europa pelo mar até 19 de dezembro de 2018. Apesar de ser o quinto ano consecutivo em que a chegada de migrantes ultrapassa a barreira dos 100 mil, este é o número mais baixo dos últimos três anos.

A menor pressão migratória no Mediterrâneo central é a principal justificação para a queda dos números.