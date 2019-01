Bolsonaro imita Trump: “Os interesses dos brasileiros em primeiro lugar”

“Os favores politizados e partidarizados devem ficar no passado, para que o Governo e a economia sirvam de verdade toda a nação. (…) O brasileiro pode e deve sonhar com uma vida melhor”, disse o novo Presidente.

A corrupção foi outro dos temas fortes do discurso. “A corrupção, os privilégios e as vantagens têm de acabar”, defendeu.

A libertação, segundo Jair Bolsonaro, é também do gigantismo do Estado e do politicamente correto.

No segundo discurso do dia, depois de se ter dirigido ao congresso , o novo Presidente brasileiro veio afirmar que “não podemos deixar que ideologias nefastas venham dividir os brasileiros.”

Depois do “América primeiro” de Trump, Bolsonaro no discurso ao povo brasileiro no Palácio do Planalto, em Brasília, durante a de tomada de posse, quis deixar claro que com ele “os interesses dos brasileiros [vão estar] em primeiro lugar”.

Acabar com a defesa do bandidos

A segurança dos brasileiros também é uma das prioridades do novo Presidente, que tem as prioridades bem definidas: “A nossa preocupação será com a defesa da propriedade privada e com a legitima defesa”, sublinha.

Para isso, Bolsonaro acredita que é necessário acabar com “uma ideologia que defende banidos e pune polícias.” Já no sábado, no Twitter, tinha escrito que todos os brasileiros sem cadastro vão poder adquirir armas de fogo.

“Por decreto, pretendemos garantir a posse de arma de fogo ao cidadão sem antecedentes criminais, bem como tornar o seu registo definitivo”, escreveu o militar na reserva.

Durante o discurso desta terça-feira, Jair Bolsonaro acrescentou ainda que, com ele, as forças de segurança vão ter condições de trabalho.

Restabelecer a ordem

Já no que diz respeito à forma como o estado brasileiro se relaciona com os outros países, Bolsonaro disse irá tirar o viés ideológico das relações internacionais. "Vamos restabelecer a ordem neste país”, argumentou.

O discurso do Presidente empossado terminou como já o tinha feito no Congresso: agradeceu a Deus por estar vivo depois do ataque que sofreu durante a campanha e repetiu que a partir de agora é o “Brasil acima de tudo e os brasileiros acima de todos”.