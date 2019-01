Alemão tenta atropelar multidão e fere quatro

Um homem, de 50 anos, de nacionalidade alemã atacou com um Mercedes prateado uma multidão na cidade de Bottrop, no noroeste do país, onde estavam sobretudo estrangeiros.

O ataque ocorreu nas primeiras horas do dia de Ano Novo, ferindo quatro, disse uma autoridade do governo.



A polícia disse que o homem, que não foi identificado, fez comentários racistas quando foi parado e preso na cidade vizinha de Essen, depois de fugir do local do ataque.



"Um homem alemão deliberadamente conduziu em direção a uma multidão ... onde estavam sobretudo estrangeiros. Havia uma intenção clara deste homem para matar estrangeiros", Herbert Reul, ministro do interior do estado de North Rhine-Westphalia, onde Bottrop está localizado, disse aos repórteres na terça-feira.



Antes, a polícia e os procuradores disseram suspeitar que o ataque, que ocorreu numa praça lotada, foi motivado pela visão xenófoba do atacante.



Há informações prévias de que o homem está mentalmente doente, mas não tem antecedentes policiais.

Uma porta-voz da polícia disse que cidadãos sírios e afegãos estão entre os feridos, mas não deu mais detalhes. Quatro vítimas permanecem no hospital.



Antes o suspeito já tinha dirigido o carro contra outro peão, que escapou ileso. Depois do ataque à praça em Bottrop ainda se lançou contra uma paragem de autocarros, mas não houve feridos a registar.



Horst Seehofer, ministro do Interior da Alemanha, disse ao jornal Bild que o caso de Bottrop seria cuidadosamente investigado, juntamente com um incidente ocorrido na Baviera no sábado, no qual quatro requerentes de asilo foram presos sob suspeita de atacar uma dúzia de pessoas.



"É uma questão de credibilidade política perseguir ambos os casos de forma decisiva ", disse o governante.