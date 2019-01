Wang chega ao Sporting emprestado pelo Wolverhampton

David Wang será reforço do Sporting para o que resta desta época depois de ter assinado um contrato de quatro anos e meio com os ingleses do Wolverhampton.

O jogador de 18 anos foi eleito como um dos "60 melhores jovens talentos do futebol mundial" pelo Guardian no ano passado e impressionou durante os 16 jogos desta temporada na quarta divisão espanhola.

Nascido em Espanha, Wang cresceu em Cuenca, sendo nomeado o melhor jogador de futsal na província que o viu nascer por três temporadas consecutivas entre 2009 e 2012.

Em 2014, foi para o Mostoles da liga espanhola de menores de 16 anos, jogando ali durante duas temporadas antes de uma passagem de empréstimo com jogadores sub-19 do Real Murcia.

Na última temporada, Wang (que é fluente em espanhol, inglês e chinês) marcou três golos em 24 jogos.

Wang deve juntar-se à equipa de sub-23 do Sporting na restante da temporada.