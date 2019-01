Benfica não vai fazer gestão em Portimão

O treinador do Benfica Rui Vitória afirmou na conferência de imprensa, desta terça-feira, que não vai fazer “qualquer tipo de gestão” para a partida de amanhã em Portimão.

“O jogo mais importante é com o Portimonense”, defendeu.

Vitória disse que esta forma de olhar para o adversário é independente da quantidade de jogos que a equipa soma. “Fizemos oito no último mês, têm sido jogos em catadupa e agora podemos fazer mais oito”, contabiliza.

Sobre a equipa liderada por António Folha, Vitória disse que” é uma equipa que está a fazer um bom campeonato”.

E destacou “jogadores acima da média”, como o Jackson ou o Nakajima.

“Mas isso não muda em nada a nossa visão do jogo, vamos a Portimão para ganhar. Temos de encarar o jogo com grande concentração e grande dose de humildade, reconhecendo que do lado adversário estão jogadores de valia. Do ponto de vista coletivo temos de ser agressivos e fazer várias nuances táticas, criando variadas situações ofensivas. Creio que será um jogo interessante de seguir”, explica.

Sobre a janela de transferências de Inverno, Vitória disse que o clube está a trabalhar nisso, mas que não irá fazer do processo “um cavalo de batalha”.

“Vamos fazer ajuste nas entradas e saídas. Não serão de grande significado em termos numéricos, mas alguns ajustes apenas", referiu.