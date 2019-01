Bolsonaro pede um pacto nacional para mudar o Brasil

No discurso de tomada de posse do novo presidente brasileiro Jair Bolsonaro defendeu que os vários poderes do país se juntem para poderem fazer as mudanças que o país necessita.

Bolsonaro propõe um “pacto nacional” entre o poder legislativo, o judiciário e o executivo.

O novo inquilino do Palácio do Planalto, em Brasília, afirmou que na área política e social é necessário que o Brasil se solte das “amarras ideológicas”. Mas defendeu que uma das prioridades do mandato que agora começa “é proteger e revigorara democracia brasileira”.

Agenda liberal

No campo económico, Bolsonaro promete um “ciclo virtuoso” comandado pelo setor agropecuário, que definiu como decisivo e que defende que irá estar em harmonia com o meio ambiente.

O novo presidente disse que haverá “menos regulamentação e burocracia”.

No início do discurso, Bolsonaro disse estar ciente que vai enfrentar enormes desafios e que o objetivo é “unir o povo, respeitar a família, e a nossa matriz judaico cristã”.

Bolsonaro afirmou ainda que vai combater a ideologia de género.

Milagre

A libertação da corrupção e a viragem económica foram outros dois temas fortes do primeiro discurso do presidente brasileiro.

Bolsonaro acabou o discurso com a ideia chave da sua candidatura: “Brasil acima de tudo e Deus acima de todos”.

A abrir, o novo presidente agradeceu a Deus estar vivo.” Os médicos da Santa Casa fizeram um milagre”, afirmou.