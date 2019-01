Daniel Ramos é o novo treinador do Rio Ave

O treinador Daniel Ramos foi anunciado esta terça-feira como o novo treinador do Rio Ave.

O técnico vai suceder a José Gomes, que vai comandor o Reading, no comando técnico.

A contratação de Ramos trata-se de um regresso a casa, conforme o clube de Vila do Conde deu conta nas redes sociais. O treinador é natural de Vila do Conde, formou-se no clube, onde também deu os primeiros passos como futebolista sénior.

O agora novo líder Daniel Ramos iniciou a temporada ao serviço do Chaves de onde foi despedido depois de uma série de maus resultados.

Marítimo, Santa Clara, Famalicão, Ribeirão, Naval, União da Madeira, Trofense, Vizela, Gondomar, Moreirense, Dragões Sandinenses e Vilanovense são os outros clubes que fazem parte do percurso do técnico de 48 anos.