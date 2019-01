Efetuada "operação de evacuação médica" de navio na Madeira

Uma mulher de 72 anos foi retirada por motivos médicos do navio de cruzeiro Zenith, quando viajava a cerca de uma milha a sul do porto do Funchal, na Madeira, informou hoje a Marinha Portuguesa.

De acordo com a informação divulgada pelo capitão do Porto do Funchal, a "operação de evacuação médica" marítima foi coordenada pelo Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal e o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, tendo o alerta sido recebido pelas 08:31.

Foi utilizada uma embarcação salva-vidas da capitania, tendo a doente sido desembarcada cerca de 11h00, na marina do Funchal, e depois transportada pelos Bombeiros Sapadores para o Hospital do Funchal.