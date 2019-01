🔴 Em direto. Tomada de posse de Jair Bolsonaro como Presidente do Brasil

O capitão do Exército brasileiro na reserva e ex-deputado Jair Bolsonaro, de 63 anos, é empossado esta terça-feira, em Brasília, Presidente da República Federativa do Brasil, cerimónia que prevê apertadas medidas de segurança e delegações de mais de 60 países.

No Brasil, o evento de posse envolve diversas cerimónias. A primeira é uma missa na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, em Brasília, que este ano foi alterada para apenas um encontro no local, sem a realização de culto, de Bolsonaro com o vice-Presidente eleito, Hamilton Mourão.

Em seguida, Bolsonaro segue para o Congresso Nacional, onde será recebido pelos presidentes da Câmara dos Deputados (câmara baixa parlamentar), Rodrigo Maia, e do Senado (câmara alta parlamentar), Eunício Oliveira.

É no Congresso que Bolsonaro irá tornar-se oficialmente o novo Presidente do Brasil, onde, com honras militares, o primeiro-secretário da Mesa do Congresso faz a leitura do termo de posse e o Presidente do Congresso, Eunício Oliveira, declara a posse.

Já como Presidente, Bolsonaro faz o primeiro discurso à nação perante os parlamentares.

Em seguida, deixará o Congresso e seguirá para o Palácio do Planalto, onde será recebido por seu antecessor, Michel Temer.

No alto da rampa do palácio, haverá a entrega da faixa presidencial ao Presidente eleito. Após a transmissão da faixa, Bolsonaro faz um segundo discurso para a população presente.

É no Palácio do Planalto que os restantes membros do Governo também são empossados.

O dia termina com um jantar no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, com uma receção para as missões especiais estrangeiras e as altas autoridades da República brasileira.