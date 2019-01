PJ investiga morte de jovem com tiro de caçadeira no peito

A Polícia Judiciária está a investigar a morte de um jovem de 24 anos com um tiro de caçadeira no peito em Cedrim, concelho de Sever do Vouga, disse esta terça-feira à Lusa fonte da GNR de Aveiro.

O alerta para a GNR de Aveiro foi dado na noite de segunda-feira pelas 23h40 pelo autor do disparo, um homem de 36 anos de idade, disse à Lusa a mesma fonte policial, referindo que a vítima ainda foi transportada com vida para os Hospitais da Universidade de Coimbra, onde veio a morrer.

A Polícia Judiciária está a investigar o caso e o motivo do disparo, mas fonte da GNR adiantou à Lusa que poderá tratar-se de um acidente resultante de descuido durante as celebrações da Passagem de Ano.