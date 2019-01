Despiste em Vila Nova de Paiva provoca dois feridos graves

Duas pessoas sofreram esta terça-feira ferimentos graves num acidente de viação no concelho de Vila Nova de Paiva, no distrito de Viseu, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

Tratou-se do despiste de uma viatura ligeira na Estrada Nacional 329 cerca das 08:20 na localidade de Touro, adiantou a mesma fonte.

Uma das vítimas teve de ser desencarcerada, numa operação que durou até depois das 10h00.

Os dois feridos graves foram transportados para o Hospital São Teotónio, de Viseu.

No local esteve a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Viseu e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Moimenta da Beira, além dos Bombeiros de Vila Nova de Paiva e da GNR.