Três feridos em esfaqueamento numa estação de metro de Manchester

Três pessoas foram esfaqueadas na noite de passagem de ano, numa estação de metro em Manchester, no noroeste da Inglaterra, informou a polícia.

A Polícia Britânica de Transporte (BTP) foi chamada ao local pelas 20:52 (hora local e TMG) de 31 de dezembro, depois de testemunhas terem alertado para o ataque, perpetrado por um homem armado com uma faca de cozinha, na estação Victoria.

Um homem e uma mulher de cerca de 50 anos estão hospitalizados com ferimentos abdominais e um polícia deu entrada no hospital com uma ferida no ombro, mas já teve alta.

Um homem foi detido e está a ser interrogado pela polícia, que mantém aberta a investigação sobre as possíveis motivações do ataque.

Testemunhas relataram aos meios de comunicação social britânicos que o autor gritou "Alá" antes e durante o ataque, tendo sido imobilizado e detido pelas autoridades.

"O homem permanece sob detenção e até ao momento não há motivos para suspeitar que exista uma ameaça maior", afirmou um porta-voz da polícia de Manchester.