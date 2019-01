Força Aérea ativa transporte de órgãos na noite de fim de ano

A Força Aérea Portuguesa ativou, na noite de passagem de ano, os dispositivos necessários para uma missão de transporte de órgãos para transplante, entre os Açores e o continente.

De acordo com um comunicado enviado às redações, a missão foi cumprida pela tripulação de alerta da Esquadra 504 – Linces, que operava a aeronave Falcon 50. Em 2018, este ramo das Forças Armadas já fez 28 missões de transporte de órgãos.

O último dia do ano foi, aliás, um dia de grande atividade para a Força Aérea. Horas antes, a Força Aérea procedeu ao resgate de um passageiro do navio de cruzeiro Saga Pearl II, a cerca de 340 quilómetros a sudoeste do Montijo. Um doente, de 85 anos e de nacionalidade britânica, necessitou de assistência médica especializada e teve de ser recuperado pela Esquadra 751 – Pumas,

Este foi o segundo resgate em poucos dias no navio Saga Pearl II. Na passada sexta-feira, 28 de dezembro, o destacamento da Esquadra 751 no Porto Santo, Madeira, resgatou um outro doente naquela embarcação, ao largo do Funchal.