Homem avança com carro sobre multidão e fere nove pessoas em Tóquio

Nove pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, depois de um homem ter deliberadamente avançado com o seu carro sobre uma multidão que celebrava o Ano Novo numa rua de Tóquio, fez saber a polícia da capital japonesa esta terça-feira.

Kazuhiro Kusakabe, de 21 anos, lançou, com "intenção de matar", a viatura contra as pessoas que estavam na rua Takeshita, no bairro de Harajuku, apenas dez minutos depois da meia-noite, disse à AFP um porta-voz da polícia.

Segundo a estação de televisão NHK, Kusakabe disse à polícia que agiu assim como forma de "retaliação contra a pena de morte", sem dar mais detalhes.

As imagens da televisão mostravam o carro, um pequeno modelo a bordo do qual o jovem viajou desde Osaka, oeste do Japão, com a frente esmagada e o para-brisas partido. Segundo meios de comunicação social locais, foi encontrada dentro do carro uma lata de querosene.