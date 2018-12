Manel Cruz, Salvador Sobral, Capicua, Capitão Fausto ou Lena d'Água com discos novos em 2019

Xutos & Pontapés, Mão Morta, Salvador Sobral, Capitão Fausto, Branko e First Breath After Coma estão entre os artistas portugueses com regresso garantido aos discos em 2019, ano de estreia de Miramar, projeto de Frankie Chavez e Peixe.

Para janeiro está marcada a estreia em disco de Miramar, projeto que junta os guitarristas Frankie Chavez e Peixe (Ornatos Violeta), que começou depois de os dois terem atuado juntos no verão de 2017 em vários locais do Alentejo, no âmbito do festival Guitarras ao Alto. O disco, homónimo, sai no dia 25.

Também no primeiro mês do ano regressam os Xutos & Pontapés. Quando assinala os 40 anos de carreira, a banda edita o primeiro álbum depois da morte do guitarrista Zé Pedro. “Duro”, com edição prevista para 18 de janeiro, inclui temas gravados por Zé Pedro, que morreu no final do ano passado.

Para janeiro estão ainda previstas as edições de “A ver o que acontece”, de Sallim, “Cabo da Boa Esperança”, dos Galo Cant’às Duas, “Reza”, dos Tara Perdida, "O Culto da Brisa", de Jasmim, e “Duetos – Diz-me com quem cantas”, de Fernando Tordo, que conta com a participação de, entre outros, Camané, Jorge Palma e Herman José.

Fevereiro ficará marcado pelas estreias em longa duração dos ‘rappers’ Mishlawi, ainda sem título, e ProfJam, “#FFFFFF”, e pela edição do segundo trabalho do DJ e produtor Steressauro, "Bairro da Ponte". Com edição para 1 de fevereiro, "Bairro da Ponte" foi criado a partir de ‘samples’ de “tesouros do cancioneiro nacional” e conta com a colaboração de, entre outros, Carlos do Carmo, Slow J, Camané, Capicua, Dino D' Santiago, Paulo de Carvalho, Plutónio e The Legendary Tigerman.