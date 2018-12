Comissão Nacional Justiça e Paz lembra que "a boa política promove a confiança no outro"

A Comissão Nacional Justiça e Paz (CNJP) pede "uma boa política ao serviço da paz" e lamenta o quadro de "desinteresse pela participação política".

Numa nota sobre a mensagem do Papa para o 52.º Dia Mundial da Paz, que se assinala na terça-feira, 1 de janeiro, a CNJP lamenta também um quadro de "falta de ética da parte dos políticos".

"São várias as circunstâncias que marcam a atualidade e que tornam particularmente oportuna esta mensagem, relativa à política e à paz: o crescente absentismo eleitoral e desinteresse na participação política; a frequência de atitudes que denotam falta de ética da parte de políticos de quem se esperaria um comportamento exemplar; a marginalização de jovens vítimas do desemprego; o apoio que em muitos países recolhem discursos baseados na hostilidade aos estrangeiros e fomentadores de ódio; a violência verbal para com adversários políticos; a persistência de guerras perante o alheamento de muitos responsáveis políticos; o comércio de armas, clandestino ou com a cumplicidade

de governos indiferentes ao destino que a estas é dado", lê-se na nota.

Lembrando que "a boa política promove a confiança no outro", a CNJP sublinha em tom crítico que "vivemos hoje um clima de desconfiança enraizada no medo do outro ou do estrangeiro que se manifesta em atitudes de fechamento ou nacionalismo que colocam em questão a fraternidade universal, de que o nosso mundo globalizado tanto precisa".

"A paz não é um simples equilíbrio de forças, nem pode assentar na ameaça e medo de retaliações. Manter o outro sob ameaça é reduzi-lo a objeto e negar a sua dignidade", lê-se, ainda, na nora da CNJP.