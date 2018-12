Lesão confirmada. Bruno Costa falha regresso aos treinos

Bruno Costa não esteve presente no treino do FC Porto desta segunda-feira, segundo anunciou o clube em nota oficial.

O médio "contraiu uma lesão muscular na coxa direita", confirmando a justificação que o clube deu à Liga após a sua substituição na partida frente ao Belenenses, a contar para a Taça da Liga, ter causado polémica por violar os regulamentos da prova.

As regras da competição obrigam a que pelo menos dois jogadores formados localmente cumpram no mínimo 45 minutos da partida. Começaram o jogo Danilo e Bruno Costa. A questão é que o jovem médio dos dragões, que se estreou esta época a titular, saiu aos 39 minutos.

No ponto 3 do artigo 15 do regulamento de competições da Liga lê-se que “os jogadores incluídos na ficha técnica nos termos do número anterior têm que ser utilizados em pelo menos 45 minutos do jogo, salvo em caso de força maior", como, por exemplo, uma lesão, argumento apresentado pelo FC Porto.

Para além do camisola 6 do FC Porto, também Aboubakar e Otávio continuam afastado dos relvados do Olival, por lesão.

Os dragões voltam a treinar na terça-feira, às 12h00. O FC Porto desloca-se ao terreno do Desportivo das Aves na quinta-feira, às 20h15.