Afonso Martins: "Bruno Fernandes é uma baixa muito importante"

No Sporting, ainda não é certo que Nani possa estar presente na receção ao Belenenses, marcada para quinta-feira às 18h00. Já no caso de Bruno Fernandes é ausência certa, por ter acumulado o quinto cartão amarelo já nos descontos, em Guimarães.

Em entrevista a Bola Branca Afonso Martins diz que se trata "de uma baixa muito importante" e que pode "influenciar o rendimento" do Sporting perante o Belenenses, acrescentando que "não há alternativa a Bruno Fernandes", sublinhando no entanto, que "o plantel tem qualidade" para ultrapassar a ausência do médio leonino.

Apesar de tudo, Afonso Martins atribuiu o favoritismo para os leões: "O Sporting está bem melhor do que no início da época e acho que vai conseguir o Belenenses, equipa que também tem bons jogadores e um grande treinador".

Nestas declarações Afonso Martins fala do trabalho de Marcel Keizer no Sporting, revelando que "não está surpreendido" com o holandês, recordando que "também Boloni era um desconhecido quando chegou a Alvalade e acabou por fazer um bom trabalho".

O Sporting-Belenenses está marcado para quinta-feira, dia 3 de janeiro, às 18h00, em Alvalade, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.