"O que aconteceu ao António Simões não pode colocar em causa o nome de Cabo Verde"

Rui Águas, atual selecionador de Cabo Verde, confessa tristeza e surpresa pelo assalto violento de que António Simões e a mulher foram vítimas, à entrada de um hotel na cidade da Praia:

"Foi uma grande surpresa para mim, não esperava nada. Não é normal acontecer aqui e é isso que me entristece, como duas pessoas possam colocar em causa o nome de um país".

"Estou muito contente em Cabo Verde e tudo acontece ao contrário do que este episódio deixa no ar. Tenho pena", começa por dizer, em declarações a Bola Branca.

No próximo dia 21 de março, a seleção de Cabo Verde recebe o Lesoto, na última jornada do grupo L de qualificação para o CAN 2019. No último lugar do grupo, Rui Águas e os tubarões azuis ainda sonham com a possibilidade de terminarem na segunda posição e marcar presença na fase final do CAN:



"Procuro que a minha equipa seja qualificada para a fase final, mas não está fácil. Estamos na discussão e tudo se vai resumir à última jornada".