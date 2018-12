Rui Águas: "O FC Porto é o principal candidato ao título"

Rui Águas, atual selecionador de Cabo Verde e antigo atleta do Benfica e FC Porto, considera os dragões estão na "pole position" para conquistar o campeonato e aprova uma eventual transferência de Shoya Nakajima, do Portimonense.

Em declarações a Bola Branca, Rui Águas, que passou pela cidade Invicta entre 1988 e 1990, vaticina um futuro risonho para a equipa de Sérgio Conceição: "É o grande favorito. Não está a uma distância que permita grandes relaxamentos, mas é a equipa mais estável, mais forte, coletivamente mais intensa e vive um período de acalmia que o primeiro lugar confere".

Sobre um ataque ao mercado de janeiro, Rui Águas confessa não conhecer Caio Lucas, mas aprovaria uma eventual contratação de Shoya Nakajima, vindo do clube algarvio, como substituto de Brahimi, em final de contrato com o FC Porto:

"Nestas fases de contrato, os clubes têm de olhar para algo mais, porque as questões monetárias são muito determinantes. O Brahimi leva várias épocas de sucesso em Portugal e seria sempre um perda para a equipa do Porto. Não conheço bem o Caio, mas o Nakajima seria uma boa opção, mas para além da qualidade futebolística, sabemos que há sempre fatores negociais a ter em conta".

Dúvida sobre Rui Vitória paira em todas as partidas

Rui Águas representou as águias durante sete temporadas e falou sobre a atual situação da equipa encarnada, que depois de uma exibição convincente na vitória por 6-2 frente ao Braga, voltou a uma exibição menos conseguida na Vila das Aves:

"Todos sabemos o que o Rui Vitória passou. Não foi há muito tempo e as exibições que o Benfica tem feito, com a exceção do Braga, dá conta que as coisas ainda não estão no seu curso normal. Todos esperam com alguma curiosidade o 'próximo dia', e vai ser com o Portimonense, que é uma equipa que tem feito um campeonato razoável".

O antigo avançado acredita que o Benfica precisa de um avançado já em janeiro, reconhece as dificuldades em conseguir jogadores de qualidade no mercado de janeiro e fala sobre os dois avançados que estão de saída da Luz: Castillo e Ferreyra.

"O Ferreyra é um investimento claramente fracassado, pelo valor envolvido, e por aquilo que não conseguiu mostrar. O Castillo é um caso um pouco diferente, era uma alternativa e não propriamente uma opção principal. Foi um jogador que teve problemas de lesões e não desagradou quando jogou".

Questionado sobre o tipo de avançado que escolheria, o atual técnico foi claro: "Um homem mais de referência, porque já há Jonas e Seferovic, mas nunca é fácil conseguir um avançado de capacidade a meio da época, mas é para isso que há departamentos de scouting".