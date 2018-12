Mensagem dos bispos brasileiros tem "recados" para Bolsonaro

A mensagem da Conferência Episcopal do Brasil para o Dia Mundial da Paz, que se assinala a 1 de Janeiro, dia da tomada de posse do novo Presidente do país, Jair Bolsonaro, deixa alguns "recados" que, sem esforço, podem ser entendidos como dirigidos ao novo poder.

Na mensagem áudio, lida pelo secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, D. Leonardo Steiner, é reforçado o lema escolhido pelo Papa Francisco para a celebração de 1 de janeiro: "A boa política está a serviço da paz”.

D. Leonardo Steiner, que é também bispo auxiliar de Brasília, sublinha que o Dia Mundial da Paz "anima-nos no anúncio da superação de todas as violências e exclusões" e, nos votos que manifesta, em nome do episcopado brasileiro, para 2019, enumera: uma imprensa livre e propagadora da verdade; que as minorias possam ser acolhidas e os movimentos sociais dêem a sua contribuição política e que os povos originários tenham seus direitos reconhecidos.