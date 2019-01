Oito mortos e 14 feridos graves na operação "Ano Novo"

A GNR regista até ao momento, na Operação "Ano Novo", oito mortos nas estradas. O balanço foi feito à Renascença pelo Major Joaquim Tavares, da GNR.

"Até ao momento temos 565 acidentes registados e temos um total de oito mortos na estrada", disse. Joaquim Tavares dá conta ainda de "14 feridos graves e 205 feridos leves".

À Renascença. o militar destaca que "não há sinistralidade grave até ao momento em autoestradas ou em vias principais", concluindo que "tem sido mais em vias secundárias".

Nos três primeiros dias da operação “Ano Novo” (sexta, sábado e domingo) a GNR fiscalizou 19.697 condutores: 264 conduziam com excesso de álcool e, destes, 108 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas/litro.

Das 5.417 contraordenações rodoviárias detetadas, destacam-se 2.245 por excesso de velocidade, 285 por falta de inspeção periódica obrigatória, 240 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 195 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 153 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório e 146 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.

A Guarda Nacional Republicana anunciou em comunicado, no início da operação, que vai estar especialmente atenta às deslocações para os locais de diversão habituais nesta altura do ano, recordando que é nas passagens de ano que são cometidos alguns excessos que podem potenciar a ocorrência de acidentes. O objetivo é o de "prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, no sentido de lhes proporcionar uma deslocação em segurança".

A Operação Ano Novo acontece depois de a GNR ter registado um aumento do número de mortos e de acidentes rodoviários durante o período do natal. Segundo a GNR, durante a Operação "Natal Tranquilo", que decorreu entre 21 e 26 de dezembro, registaram-se 1.360 acidentes, 15 mortos (mais do dobro do ano passado), 29 feridos graves e 449 feridos ligeiros.

A operação do Natal deste ano, que durou mais um dia do que a de 2017, foi mais negativa a todos os níveis: mais 313 acidentes rodoviários, mais oito vítimas mortais, mais cinco feridos graves e mais 112 feridos ligeiros.

[Notícia atualizada às 22h46]