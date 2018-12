Luís Castro sobre de Welthon e Tallo: "Não podemos assobiar para o lado"

Luís Castro, treinador do Vitória de Guimarães, desvalorizou o processo disciplinar instaurado a Welthon e Junior Tallo. Os dois avançados vitorianos falharam sessões de treino durante a quadra natalícia e estão afastados dos trabalhos da equipa principal. Luís Castro desvalorizou o caso e diz que estão simplesmente a ser aplicadas as medidas "habituais":

"Há uma hierarquia e todos sabem disso. Quando se tomam comportamentos que fogem à regra, sabem questão, sabem que estão sujeitos a regras disciplinares e isso foi acionado. Todos temos incidências com as nossas famílias, num grupo de jogadores é igual, mas não podemos assobiar para o lado porque não pode ficar nada por resolver. Esta instituição exige um compromisso forte, e quando isso falha, há os mecanismos para tal. Siga a vida".

Ainda assim, o técnico do emblema vimaranense diz que fica à "espera do resultado do processo disciplinar e da decisão da direção".

O Vitória desloca-se à Madeira para defrontar o Nacional e Luís Castro diz que a equipa está preparada e confiante, fruto dos 12 jogos consecutivos sem perder:

"A equipa está estável no campeonato e em todas as provas, quer a nível de prestação como a nível de resultados, e isso tem animado a equipa, que se sente preparada para todos os desafios. Vamos à Madeira conscientes das dificuldades e capacidades que o Nacional tem para nos dificultar o jogo".

Luís Castro deixou elogios ao jogo exterior de Kalindi, Camacho, Nuno Campos e Witi e à profundidade do ponta-de-lança Rochéz, e reconhece que o Nacional atravessa um período "de maior estabilidade após um mau início de campeonato".

O Nacional-Vitória de Guimarães está marcado para quarta-feira, dia 2 de janeiro, às 18h00.