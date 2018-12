O futuro em Dallas fala-se em esloveno

O esloveno Luka Doncic voltou a ser a figura da partida na vitória dos Dallas Mavericks por 105-103 frente aos Oklahoma City Thunder, esta madrugada.

Apenas com 19 anos, Luka Doncic é talvez o principal candidato à vitória do prémio "Rookie Of The Year", e já se fala numa possível nomeação para os "All-Stars" na temporada de estreia. Esta madrugada, o base apontou 25 pontos, três ressaltos e sete assistências na vitória frente à equipa de Westbrook e companhia.

Na equipa dos OKC, Paul George apontou 35 pontos e Westbrook esteve num "dia não", ao registar nove pontos e nove ressaltos.

O esloveno foi a terceira escolha do draft desta época depois de quatro temporadas no Real Madrid, onde venceu três campeonatos, uma Euroliga e onde foi eleito o MVP da temporada em Espanha.

O camisola 77 continua a impressionar na época de estreia em Dallas, e tem uma média de 19,6 pontos, 5,1 assistências e 6,6 ressaltos por jogo. Ainda assim, Doncic e companhia não terão a vida fácil na luta por um lugar no "play-off" e ocupam a 12ª posição na competitiva conferência oeste, com 17 vitórias e 18 derrotas.

Outros resultados:

Orlando Magic 109-107 Detroit Pistons

Miami Heat 104-113 Minnesota Timberwolves

Toronto Raptors 95-89 Chicago Bulls

Portland Trail Blazers 129-95 Philadelphia 76ers

LA Lakers 121-114 Sacramento Kings