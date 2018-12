Já se festeja 2019. Veja as imagens

O novo ano já começou nalguns países do mundo. O Estado Independente da Samoa e a pequena ilha de Kiritimati, ambos no Pacífico Sul, foram os primeiros a entrar em 2019. Seguem-se os países vizinhos, como a Nova Zelândia, as ilhas Fiji e a Austrália.

Em Sydney, o fogo de artifício começou mais cedo. Às 21h00, hora local, houve um pequeno espetáculo pirotécnico na baía destinado às famílias, em particular às crianças que vão dormir mais cedo e não costumam ver o fogo da meia-noite.