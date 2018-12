Rafael Camacho na rota do Sporting

O Sporting está interessado na contratação do avançado Rafael Camacho, do Liverpool, garante o jornal "Record".

De acordo com a publicação, os leões pretendem assegurar a contratação do extremo por empréstimo até ao final da temporada, e rivalizam com o Benfica, que também está interassado no jovem de 18 anos.

Camacho trocou a formação leonina aos 15 anos pelo Manchester City, regressou a Portugal por empréstimo para representar o Real Massamá e assinou pelo Liverpool em 2016. Esta época, o avançado tem-se destacado pela sub-23 dos "reds" e tem chamado à atenção na Youth League.

Jurgen Klopp tem estado atento ao desenvolvimento de Camacho e já chamou o jovem português para o banco de suplentes em várias ocasiões, como aconteceu na última jornada da Premier League frente ao Arsenal.

O português trabalha em permanência com o plantel principal do líder do campeonato inglês e foi utilizado em três partidas de pré-época dos "reds", nos amigáveis frenter ao Borussia Dortmundf, Manchester City e Manchester United.