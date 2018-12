"Muita classe". Rafael Camacho pode afirmar-se no Sporting

Rafael Camacho tem qualidade para ser opção no Sporting, na opinião de João Filipe Machado, treinador que se cruzou com o jovem extremo de 18 anos que está a ser associado a uma transferência para os leões no mercado de inverno.

O avançado português dos quadros do Liverpool tem uma proposta dos leões e pode decidir-se por regressar a uma casa onde foi formado, antes de sair para Inglaterra em 2013, para o Manchester City.



Antes de assinar pelo Liverpool em 2016, Camacho passou pelo Real Massamá, onde foi orientado por João Filipe Machado, que dá o aval ao regresso a Alvalade, em declarações a Bola Branca:

"É um jogador que percebe muito bem o jogo e é tecnicamente muito evoluído. Dá gosto de ver jogar, não pela sua velocidade ou físico, mas pela parte técnica, é muito evoluído, tem muita classe".

Jurgen Klopp tem estado atento ao desenvolvimento de Camacho e já chamou o jovem português para o banco de suplentes em várias ocasiões. O português trabalha em permanência com o plantel principal do líder do campeonato inglês e foi utilizado em três partidas de pré-época dos "reds", nos amigáveis frenter ao Borussia Dortmund, Manchester City e Manchester United.

"Fez alguns jogos a titular com o Klopp na pré-época e acho que pode já estar preparado para aceitar o desafio no Sporting, pela sua maturidade psicológica e técnica", adicionou.

O técnico João Machado, actualmente no Sintrense, afirma que Rafael Camacho estará indeciso entre dois mundos: "Pode ser um risco para ele, até um passo atrás, mas se vier com certezas que poderá jogar, acho que pode ser uma boa opção para ele".