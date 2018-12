A tradição da São Silvestre na Amadora. "É a festa do atletismo"

A corrida de São Silvestre da Amadora é a mais antiga e icónica "maratona" do desporto nacional e vai para a rua esta segunda-feira, último dia do ano. Carla Tavares, presidente da Cãmara Municipal da Amadora, antecipou a 44ª edição da prova:

"Vamos ter muita animação durante todo o percurso e esperamos que a cidade venha para a rua como já é hábito. Temos o privilégio de ter o Carlos Lopes e a Rosa Mota a apadrinhar a nossa prova", disse, em declarações a Bola Branca.

Carla Tavares diz que o "percurso continua o habitual" e aponta para um novo recorde na história da competição: "Temos novamente o Nuno Pinto a correr e se ganhar, será a quarta vez, e pode tornar-se no atleta que mais vezes venceu a prova".

A presidente da Câmara enaltece ainda o impacto social da prova na Amadora: "É um dos momentos altos do ano, é uma festa do atletismo e uma prova muito afetiva, porque as pessoas saem à rua para saudar os atletas e se despedirem do ano velho".