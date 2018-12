Árabes reforçam que Rui Vitória está perto de assinar pelo Al-Nassr

Rui Vitória estará muito perto de se comprometer com o Al-Nassr, garante a imprensa da Arábia Saudita esta segunda-feira.

As negociações do técnico do Benfica com o segundo classificado do campeonato saudita estarão em ponto avançado e Vitória poderá mesmo deixar o comando técnico na Luz em breve.

O Al-Nassr é atualmente segundo classificado do campeonato, atrás do líder Al Hilal, de Jorge Jesus, e tem sido orientado interinamente por Hélder Cristóvão, antigo treinador da equipa B das águias, depois do despedimento do uruguaio Daniel Carreño.

Recorde-se que Rui Vitória chegou a estar na porta de saída da Luz esta temporada devido a maus resultados, mas recebeu voto de confiança do presidente Luís Filipe Vieira. As águias seguem atualmente em segundo lugar do campeonato.

Após o empate na última partida frente ao Desportivo das Aves, Rui Vitória garantiu que iria ficar no Benfica: "Não há nada para falar em relação a isso, deixem-nos trabalhar à vontade. Estou aqui com enorme gosto e prazer e não estou aqui para comentar propostas. Irei ficar no Benfica, estou muito bem".

Ao serviço do emblema encarnado, Rui Vitória conquistou dois campeonatos, uma Taça da Liga, duas Supertaças e ainda uma Taça de Portugal.