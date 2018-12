Ronaldo acredita no sucesso de Frederico Varandas no Sporting

Cristiano Ronaldo, internacional português, acredita que Frederico Varandas "tem condições para levar o clube ao sucesso". Em entrevista ao jornal "Record", o goleador da seleção nacional, ex-Sporting, falou sobre o novo presidente do Sporting:

"Espero que ele consiga fazer um bom trabalho e leve o Sporting ao sucesso. Penso que tem condições para isso, não só pelo que me dizem, mas também pelo que conheço dele".

O ataque em Alcochete também é tópico de conversa, e CR7 admite que ficou preocupado com os acontecimentos: "Fiquei preocupado pelos menos amigos que tinha e tenho na equipa. Por outro lado também fiquei triste por ver uma situação destas acontecer no clube do meu coração, que saiu fortemente prejudicado".

CR7 conviveu com vários dos jogadores que na altura integravam o plantel leonino na seleção, pouco tempo depois, mas o tema não foi abordado:

"Entrei em contacto com eles antes do Mundial, para dar apoio, mas quando nos reunimos mais tarde era essencial focarmo-nos no Mundial e por isso já não abordávamos o assunto".

"Fico feliz por ver o Nani feliz"

À semelhança de Cristiano Ronaldo, Nani também deu o salto do Sporting para o Manchester United. Hoje, o extremo regressou ao Sporting e enverga a braçadeira de capitão, retorno que agrada ao antigo colega de equipa:

"Fico feliz por vê-lo feliz e a jogar. Está de volta à casa onde crescemos como jogadores e como homens, por isso sei que está bem".